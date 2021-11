Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

L'EVENTO

GUBBIO Un appuntamento celebrativo, tra l'attualità e la storia, per rafforzare l'impronta di una tradizione dal fascino sempre più consolidato. Questa è la Giornata del Balestriere, in programma domani per iniziativa della Società Balestieri a conclusione dell'anno di attività che si caratterizza non soltanto per la secolare sfida con Sansepolcro a colpi di balestra antica all'italiana. Il clou di questa giornata davvero speciale è previsto alle ore 17 presso la sala trecentesca di palazzo Pretorio con la presentazione del libro Balestrando per Gubbio - Il Palio di Sant'Ubaldo dal 1461 al 1920. La pubblicazione, presentata dallo stesso sodalizio, è frutto della ricerca storica legata alle imprese eugubine che ha ripreso e tramanda l'uso della balestra antica all'italiana condotta da Fabrizio Cece, Patrizia Biscarini Francesco Mariucci e Antonio Menichetti. Viene ripercorsa la storia ininterrotta del Palio con i biturgensi dal primo documento storico conosciuto e conservato a oggi noto, arrivando fino al 1920. Interverranno gli autori del libro, il sindaco Filippo Mario Stirati, il presidente dei balestrieri Marcello Cerbella, la sostenitrice del progetto Luisa Simoncini Rosset, il medievista Franco Cardini e la direttrice del palazzo Ducale Paola Mercurelli Salari.

La giornata prevede nel primo pomeriggio al balipedio il consueto torneo del Presidente, ovvero l'ultima gara sociale dell'anno e la celebrazione della messa in memoria dei balestrieri defunti, celebrata alle 19 dal vescovo Luciano Paolucci Bedini presso la basilica Sant'Ubaldo sul monte Ingino dove seguirà la serata conviviale con la premiazione dei balestrieri che sono saliti sul podio dei vari tornei tenutisi nel 2021 (Torneo del Maestro d'Armi, Torneo del Presidente, Torneo dei Quartieri e Palio della Balestra 2021). Dopo le premiazioni, il vincitore del Palio della Balestra 2021 a Gubbio, Ubaldo Orlandi, simbolicamente riconsegnerà alla società il palio vinto in piazza Grande lo scorso luglio e che sarà poi esposto al museo della Balestra al palazzo del Bargello.

Massimo Boccucci