Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

GUBBIO Sta agitando la Giunta Stirati la prospettiva della discarica di Colognola, la cui chiusura è stata annunciata dalla Giunta regionale nel nuovo piano rifiuti. È un problema di soldi per gestire il post mortem, visti i pochi accantonamenti economici nel tempo quando la discarica era di fatto un bancomat da cui ricavare risorse a palate. Con i sindaci Diego Guerrini e Filippo Mario Stirati, e in mezzo il commissario prefettizio Maria Luisa D'Alessandro, qualcosa è stato stanziato ma non basta. Stirati e il vice con delega ambiente Alessia Tasso hanno rivelato che servono tre milioni di euro, oltre un onere annuale di 300mila euro per il trentennio successivo. Dall'interno della maggioranza sostengono di aver avuto assicurazioni da Stirati che la Regione concederà 1,5 milioni per Colognola, ma l'assessore all'Ambiente, Roberto Morroni, ha escluso finanziamenti perché «la chiusura di una discarica a gestione comunale spetta al Comune che a suo tempo ha introitato soldi per il post mortem». L'amministrazione comunale, spaventata dalla consistenza della cifra necessaria, potrebbe puntare tutto sull'allungamento dei tempi vivendo alla giornata e rimandare il più possibile il post mortem (il cerino rimarrà in mano al prossimo sindaco?). Colognola, che insiste su una vecchia miniera di lignite con tutte le riserve ambientali del caso, ha superato i livelli di utilizzo e scatena continue proteste, specie dai residenti della zona che denunciano ripetutamente effetti maleodoranti e sversamenti di ogni tipo a forte rischio inquinante dai conferimenti. Esce allo scoperto il gruppo consiliare della Lega, con Michele Carini e Sabina Venturi che chiedono di fare «chiarezza sugli accantonamenti annuali necessari per pagare i costi di gestione una volta che la discarica sarà chiusa». L'interrogazione presentata ricostruisce la storia di Colognola, cominciata nel 1988, evidenziando come «gli accantonamenti per la gestione post-mortem, previsti dalla legge, garantirebbero la copertura dei costi di gestione del biogas, la manutenzione, il controllo e la sorveglianza fino a quando l'area non sarà definitivamente restituita, indicativamente trent'anni dalla chiusura, agli usi consentiti dalle norme».

La Lega intende andare a fondo, aspettando «un dettagliato resoconto degli accantonamenti annuali che sono stati fatti sia da questa amministrazione che da tutte le precedenti, tenute a effettuare questi obblighi a fronte anche del valore dei conferimenti annuali in discarica».

Massimo Boccucci