GUBBIO Assunzioni al Comune da anni senza concorsi pubblici ma reclutando da altri enti o selezioni interne, mentre si profilano trasferimenti e pensionamenti, come quello a fine anno di Luigi Casagrande storico dirigente tra urbanistica, lavori pubblici e grandi opere. La Giunta Stirati ha aperto un percorso per superare la mancanza di un regolamento per varare i concorsi, dopo aver approvato il piano triennale del fabbisogno di personale. Il personale è passato in vent'anni da circa 400 unità alle 168 ora in ruolo, di cui quattro dirigenti, oltre a qualche dipendente a tempo determinato e il segretario generale. Nel rapporto tra dipendenti e popolazione, che ne prevede uno ogni 152 abitanti, dovrebbe esserci dunque una dotazione minima di 204 unità. Per il 2021 è stata fissata una spesa di 187mila euro, con la prospettiva di 243mila per il 2022 e per il 2023. Sulla gestione del personale ci sono scontri politici tra gli attacchi di Orfeo Goracci che hanno fatto uscire allo scoperto la maggioranza. «Ci ritroviamo accuse infamanti - evidenzia la coalizione di Stirati - e confermando l'assoluta legittimità e leicità etica delle nostre scelte, rimaniamo sbigottiti che a formulare tali accuse fantasiose e infondate sia un ex sindaco che ha in corso un procedimento giudiziario in cui si sta difendendo da pesantissime accuse». La maggioranza ritiene «inopportuno, per un ex sindaco rinviato a giudizio su questi temi, inventarsi false accuse su triangolazioni e graduatorie manipolate nei confronti di chi la legge l'ha sempre rispettata. Le vicende giudiziarie hanno ancora pesanti strascichi sulla serenità del clima lavorativo nel Comune, avendo lasciato macerie, veleni e paure di una gestione descritta da più parti come arbitraria, discrezionale e divisiva».

Goracci, nel dirsi tranquillo sul proprio percorso processuale, rilancia che «in 90 mesi nessun concorso, le triangolazioni e il pescare da graduatorie di altri Comuni non sono mie fantasie ma sono atti».

