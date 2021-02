IL SUMMIT

GUBBIO Morde la crisi economica e cercano segnali forti dal Comune le associazioni di categoria Confcommercio e Federalberghi con l'associazione Gubbio Host. In una nota inviata al sindaco Filippo Mario Stirati, oltre che agli assessori Gabriele Damiani (turismo), Giovanna Uccellani (commercio) e Marco Morelli (bilancio), si fa riferimento a un recente incontro con alcune proposte ritenute urgenti da approfondire «per alleggerire il carico economico che grava sulle aziende turistiche e commerciali locali, pesantemente colpite dalla pandemia».

I tre sodalizi rimarcano come il 2021 abbia determinato «una voragine economica senza precedenti che ha coinvolto direttamente tutto il comparto turistico e che indirettamente può essere, con il protrarsi dei suoi effetti, fattore di rischio per l'intero equilibrio economico e sociale della città».

«La nostra città a forte vocazione turistica - scrivono le associazioni - vede coinvolti più attori commerciali che insieme creano una filiera e un indotto vitale, pertanto al fine di scongiurare il collasso dell'intero tessuto economico servono misure di sostegno». Le proposte puntano alla riduzione della tassa sui rifiuti (Tari) per il 2021 nella misura dell'80 per cento per gli alberghi, il 50 per cento per i ristoranti e in base al calo di fatturato per gli esercizi commerciali. Sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) viene chiesta la concessione a titolo gratuito come per il 2020, spingendo per l'attivazione urgente di un tavolo di lavoro per la programmazione e organizzazione di queste aree che sia operativo e definito entro la fine di marzo, in modo da trovare un equilibrio tra residenti e operatori riuscendo a concedere a tutti le stesse possibilità di lavoro. Sulla tassa di soggiorno viene richiesto che il saldo del primo quadrimestre 2021 venga spostato come per il 2020 al prossimo settembre, mentre per l'Imu e l'imposta di pubblicità si spinge per la conferma dei provvedimenti dell'anno scorso.

Le associazioni si dicono pronte al coinvolgimento sulle questioni aperte come le progettualità delle Aree Interne con il possibile ruolo dei privati, le infrastrutture come la variante verso ovest della strada statale Pian d'Assino, l'osservatorio del commercio per un'analisi dei cambiamenti al fine di individuare possibili provvedimenti, il principio della riduzione del fatturato per avere ristori indipendentemente dai codici ateco e territori per attività commercio, turismo e servizi, la convocazione della Consulta del turismo.

Massimo Boccucci

