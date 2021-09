Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

LA PROTESTA

GUBBIO Basta con le scorribande incontrollate tra malcostume, atti vandalici, schiamazzi notturni e rifiuti ammassati: si organizzano i residenti del centro storico, decisi a dare battaglia perché venga messo un freno. C'è chi lavora alla costituzione di un comitato per aderire alla rete nazionale dei comitati che difendono i centri abitati dagli eccessi di ogni genere. Diversi abitanti dell'acropoli sono in contatto con Vivibilità Italia che fa capo all'avvocato Gennaro Esposito di Napoli e al momento coinvolge una ventina di città, con adesioni aperte pure per lo scambio di informazioni e materiale in vista di iniziative da promuovere a livello nazionale. Si ragiona su una Carta dei diritti dei residenti e del centro storico, sulla scia di quanto promosso da un comitato di Roma e uno del Circeo.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo l'episodio dell'involucro contenente droga da fumo nascosto dietro una finestra a ridosso di corso Garibaldi. I residenti hanno un conto aperto con il sindaco Filippo Mario Stirati che non ha dato seguito a un primo incontro, a metà luglio, quando sono state avanzate alcune proposte su sicurezza, viabilità, orari, parcheggi, pulizia e disinfestazione. Sono emersi fatti incresciosi, segnalati alle forze dell'ordine e anche all'amministrazione comunale. Una ragazza, nella zona di corso Garibaldi, è stata minacciata quando all'una di notte si è affacciata per chiedere silenzio. Le è stato risposto in malomodo: «Scendi che ti stupiamo in gruppo e poi vediamo se smetti di lamentarti». Da quel momento si fa sempre riaccompagnare a casa quando esce di sera nel timore di ritorsioni e aggressioni.

A San Martino una madre di trent'anni è stata minacciata per la reazione all'occupazione di spazi davanti al portone: «Ti taglio le gomme dell'auto», le è stato detto. Ci sono situazioni gravi a vari livelli, per esempio nei bagni pubblici di piazza San Giovanni che sono spesso chiusi a causa dei continui atti vandalici. Alcuni giorni fa una residente, ex consigliere comunale, è intervenuta per far uscire un gruppo di giovani che stavano fumando nei bagni: uno di loro senza esitazioni le ha risposto di chiamare pure i vigili urbani essendo minorenne. Sempre a San Giovanni, sono stati avvistati giovani che fanno acrobazie di giorno e di notte sull'impalcatura allestita in fondo alla piazza, in un gioco pericoloso forse destinato alla diffusione sui social. Vengono anche denunciate da residenti scene di sesso sotto le finestre delle abitazioni e raduni per fumare anche droghe, bere e attività di spaccio. I residenti di via Ansidei vedono giovani usare droghe sniffate sugli specchietti degli scooter parcheggiati.

Massimo Boccucci