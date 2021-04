24 Aprile 2021

GUBBIO Speravano di averla fatta franca lanciando dal finestrino dell'auto in corsa, nel darsi alla fuga, un barattolo che conteneva cocaina. Gli è andata male, così due ventunenni incensurati albanesi sono stati arrestati in flagranza di reato dovendo rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri mattina il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato l'arresto e ha disposto per i due la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Entrambi sono stati sanzionati per la violazione della normativa Covid e nei loro confronti i Carabinieri hanno avviato anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel territorio comunale di Gubbio. In un controllo di routine, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Gubbio hanno intercettato nel pomeriggio di mercoledì scorso una Fiat Punto all'uscita di Padule della variante Pian d'Assino.

Il conducente dell'auto - hanno riferito i militari della Compagnia di Gubbio guidata dal capitano Fabio Del Sette - ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando, mentre il passeggero gettava un barattolo dal finestrino.

Dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma sono riusciti a fermarne la fuga. A bordo del veicolo i due giovani di origine albanese, provenienti da Foligno, pensando di essersela cavata, hanno cercato di giustificare la fuga poiché impauriti dalle sanzioni Covid.

Sono rimasti stupiti quando i militari hanno recuperato il barattolo che all'interno conteneva 18 dosi preconfezionate di cocaina. I due sono stati perquisiti: al passeggero è stata trovata la somma di 190 euro. La perquisizione è stata poi estesa, in collaborazione con i Carabinieri di Foligno, al domicilio dei due giovani. Il passeggero teneva 2.800 euro in una scatola nascosta nel comodino, provento dell'attività illecita e sequestrate.

M. Boc.

