Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

IL CINEMA

GUBBIO Il centro storico diventa un set cinematografico. Si è allontanata la fiction Don Matteo e ora hanno pensato all'ambientazione naturale del loro nuovo film gli YouNuts!, al secolo Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, classe 1986, passati da famosi videomaker di talento, che hanno curato videoclip musicali di artisti come Jovanotti, The Giornalisti, Marco Mengoni e Marracash, al cinema ricordando Sotto il sole di Riccione (in stile Sapore di mare) distribuito nel 2020 da Netflix alla commedia d'azione Altrimenti ci arrabbiamo oltre al documentario This is Maneskin sulla popolare band rock.

Con chi viaggi ha per protagonisti Fabio Rovazzi, Lillo Petrolo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Le riprese si concentrano in via dei Consoli e via XX Settembre, nel cuore dell'acropoli dove per favorire l'attività della troupe con l'ambientazione prevista dal copione è stata rinviata l'attivazione delle luminarie natalizie che non potranno essere installate e accese prima del 26 novembre.

Il film, girato tra Roma e l'Umbria, è prodotto da Lucky Red che ha previsto la distribuzione nelle sale nel 2022. Il soggiorno a Gubbio per le riprese è previsto per una cinquantina di persone delle troupe. Dopo Il Vegetale, che risale al 2018 e dove ha interpretato se stesso, Fabio Rovazzi per la prima volta si è visto assegnare un ruolo da attore protagonista. Nella pellicola interpreta Michele, che grazie a una App di car-sharing incontra nel suo tragitto Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Un viaggio imprevedibile tra colpi di scena e risate che cambierà le vite di tutti i personaggi. Tutto sembra scorrere normalmente, però come spesso accade la realtà non è quella che sembra. Paolo è un uomo irrequieto dall'aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele e Anna nascondono di aver avuto un passato insieme. Si tratta di una commedia on the road, con sfumature noir, che permette di esplorare relazioni umane inattese. La programmazione a Gubbio delle attrazioni natalizie risente di questa operazione, come annunciato dal Comune e di Christmas Land che guida il circuito di eventi natalizi che prenderà il via domani. Non si è potuto fare diversamente perché sul set le luci di Natale risulterebbero fuorvianti rispetto al tema del film.

Massimo Boccucci

