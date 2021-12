Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

GUBBIO Sono passate intere generazioni sotto le Logge dei Tiratori nella storica pizzeria Carosati, che ieri ha chiuso i battenti dopo 53 anni. In tanti hanno voluto lasciare negli ultimi giorni una testimonianza del legame con questa attività, facendo un saluto ai titolari e riversando i ricordi sui social specialmente nelle ultime ore prima che la saracinesca venisse abbassata. Ogni storia ha un inizio e una fine, anche la più bella.

La pizzeria della Luciana, poi passata nelle mani di Cesare Alberto e della moglie Laura, ha fatto la storia della città. Con la pizza di Luciana e Alberto, con una ricetta unica nel suo genere vero segreto di famiglia che non esce dal perimetro cromosomico per volontà della capostipite, sono cresciute intere generazioni che hanno avuto per anni anche un altro riferimento in via Cairoli nei pressi dell'ufficio postale. Sotto le Logge c'è sempre stato un ritrovo di eugubini e turisti che hanno scoperto e trovato quotidianamente la bontà di quella pizza fatta in modo davvero originale. All'interno del locale - che potrebbe avere un futuro tutto da scoprire per l'interesse suscitato da quella posizione strategica - ci sono anche le testimonianze del passato, come una foto che risale al 1960. L'immagine in bianco e nero ritrae (da sinistra) Luciana Lepri, scomparsa a 83 anni nel maggio 2017, Cesare Carosati e Adriana davanti al forno dell'attività a Madonna del Ponte, dov'è nata l'idea di intraprendere questa lunga avventura con la pizzeria che Luciana ha condiviso con il marito Nello, coinvolgendo in momenti diversi anche i figli Cesare Alberto, Carlo e Carmen. Il comune denominatore è stato rappresentato in tutti questi anni dallo spirito ceraiolo (famiglia di sangiorgiari doc) e sportivo (tutti interisti incalliti), anche se la terza generazione per ora ha deciso di prendere strade professionali diverse, aspettando segnali da chi è impegnato negli studi. In un'altra foto, questa a colori posta accanto all'altra, ci sono proprio le nuove leve dei Carosati che tengono profondamente alle proprie radici. Ora l'eredità verrà portata avanti da Carmen Carosati con la pizzeria in via Leonardo da Vinci, davanti la piscina comunale, diventata un riferimento per i giovani nell'area degli istituti scolastici.

