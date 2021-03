17 Marzo 2021

LA STORIA

GUBBIO La buona musica per una buonissima causa nel progetto di Francesco Fagiani, chitarrista eugubino di 57 anni passati tra qualificate esperienze, che ha messo in piedi una produzione musicale speciale con il suo primo cd, oltre al vinile e la piattaforma digitale i cui proventi saranno destinati all'Aelc (Associazione eugubina per la lotta contro il cancro) e al reparto di oncologia dell'ospedale di Branca. Fagiani ha messo assieme musicisti eugubini e non per reinterpretare tredici brani dei Beatles nella compilation strumentale stile fingerstyle All You Need Is.... L'operazione musicale si lega a una raccolta fondi prenotando la compilation attraverso il link https://sostieni.link/28159 fino a maggio. La sua iniziativa parte dal vissuto: «Questa causa mi sta veramente a cuore - racconta l'artista -, ho sofferto e combattuto con il tumore due volte negli ultimi cinque anni, ne sono uscito e devo moltissimo a chi ha mi ha assistito. Ho visto come nel reparto di oncologia a Branca i medici e gli infermieri sanno accompagnare i pazienti e so quanto l'Aelc si adopera. Voglio fare qualcosa di utile, l'unico modo è la musica che amo da sempre». Fagiani ha scelto i Beatles non a caso: «Sono cresciuto con loro e mi hanno ispirato. Hanno fatto la storia e rappresentano anche la mia storia personale, omaggiarli mi viene naturale». L'impronta professionale di Fagiani è caratterizzata dall'attività Al Fondino dove si ritrovano tanti giovani per fare e produrre musica. Ha anche suonato con personaggi di straordinario livello come l'inglese Glenn Hughes, già bassista dei Deep Purple, e J.L. Turner, organizzando a Gubbio eventi musicali nel segno della chitarra.

Massimo Boccucci