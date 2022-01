Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

GUBBIO Liti e atti vandalici nel centro storico. A Capodanno le ripercussioni avrebbero potuto rivelarsi oltremodo pesanti. Il salotto buono della città - corso Garibaldi - trasformato in un far west. Era già successo ma nelle ore notturne, con gli schiamazzi, mentre stavolta è diverso perché nel tardo pomeriggio di San Silvestro si è andati oltre. C'è stata una lite furibonda tra due giovani extracomunitari, probabilmente minorenni, sotto gli occhi dei passanti. Un ragazzo aggredisce l'altro e spunta qualcosa che sembra un coltello nel video diventato virale.

Il filmato dell'episodio, nel tratto a ridosso della chiesa di Santa Maria al Corso, è eloquente: un giovane spintona l'altro, gli sputa e cerca di colpirlo. Intervengono delle persone che provano a dividerli, altri alzano la voce per richiamare l'attenzione. Una signora si mette tra i due per farli smettere e finisce a terra spintonata alle spalle. Passano i secondi interminabili violenti e drammatici, che potevano avere il peggior epilogo. Si parla con insistenza di una comunità di giovani extracomunitari particolarmente violenti che sarebbero noti alle forze dell'ordine tra liti ed episodi di violenza ripetuti nel tempo. Ne discutono all'interno della Giunta Stirati e della maggioranza chiedendosi come mai certe situazioni finiscano per degenerare rivelandosi in netto contrasto con le azioni di integrazione. Nella ricostruzione dei fatti, emergono situazioni di degrado che ormai non hanno limiti. Dalla pagina Facebook Vivere nel centro storico di Gubbio,viene rilanciato l'appello perché vengano chiamate le forze dell'ordine evitando intromissioni dirette pericolose. Viene invocato continuamente il ricorso alla videosorveglianza.

Sempre a San Silvestro sono entrati in azione i vandali che nella notte hanno danneggiato l'impianto esterno di illuminazione della chiesina di San Francesco della Pace detta dei Muratori in via Savelli della Porta: sono stati divelti i fili della corrente mettendo fuori uso i led luminosi attivi dal maggio 2020.

