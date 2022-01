Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:02

SICUREZZA

GUBBIO Ha un seguito l'ordinanza restrittiva del sindaco Stirati, che vieta comportamenti scorretti nei luoghi più importanti del centro storico come viatico per introdurre il Daspo urbano dopo i gravi fatti di Capodanno. Filippo Mario Stirati ha rappresentato la situazione al prefetto di Perugia, Armando Gradone, che ha previsto nei prossimi giorni a Gubbio la prima riunione del 2022 del comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza, con tutte le parti in causa per inquadrare la situazione e valutare le prospettive per una maggiore azione di coordinamento tra forze dell'ordine, vigili urbani e Amministrazione Comunale.

«C'è l'esigenza di monitorare le situazioni - spiega Stirati - e prevenire gli episodi negativi. Il prefetto è al corrente di tutto quanto accade e ci siamo proposti un intervento coordinato ed efficace».

Restano centrali due aspetti: la carenza degli organici di carabinieri e vigili urbani e la realizzazione di un'ampia rete di videosorveglianza per scoraggiare le scorribande e procedere con severi provvedimenti punitivi. Sulla sicurezza ha presentato una mozione di Angelo Baldinelli, passato dalla Lega al Gruppo Misto, per «impegnare sindaco e Giunta nel mettere più coraggio e soprattutto più risorse finanziarie. Bisogna procedere subito con una variazione di bilancio per interventi sul sistema integrato di sicurezza urbana, istituendo poi un bando pubblico, come in molti comuni italiani, finalizzato all'utilizzo della vigilanza privata specie nelle ore notturne nel centro storico».

Stirati ha anche consegnato al prefetto Gradone il piano elaborato dall'ingegnere Matteo Costantini e presentato alla città per la festa dei Ceri 2022. Stirati ha riferito che il prefetto «ha dimostrato grande sensibilità e comprensione circa la forte spinta degli eugubini nel recuperare la festa, manifestando apprezzamento nei confronti del documento. Si riserva di approfondirlo rapidamente perché è necessario mettersi subito al lavoro convocando riunioni tecniche mirate al fine di agire tempestivamente». Il sindaco si è detto fiducioso in un percorso costruttivo e positivo, annunciando che il prefetto sarà a Gubbio per incontrare tutte le componenti ceraiole al fine di definire una sintesi operativa in vista del 15 maggio.

