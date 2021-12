Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

GUBBIO L'ordinanza con cui il sindaco Filippo Mario Stirati ha disposto lo smontaggio e la rimozione della gru del cantiere della ditta Gold, inattivo da lunghi anni in via Leonardo da Vinci, ha provocato la reazione dell'impresa Monacelli Franco Costruzioni Edilizi Srl. Cesare Tognoloni fa sapere che «l'impresa ha fornito la documentazione prevista per legge che attesta come la gru sia in sicurezza e rispondente ai requisiti. I controlli vengono condotti secondo le normative sulla sicurezza. Il Comune ha richiesto ulteriore documentazione che le norme non prevedono e che dunque non risulta obbligatoria». Tognoloni annuncia le intenzioni: «Verificheremo ogni aspetto e nel rispetto delle regole. Siamo impegnati a favorire le migliori soluzioni, tenendo conto che in questa vicenda ci sono importanti e ingenti risvolti economici nei quali siamo coinvolti come impresa incaricata di effettuare i lavori». Resta il problema del pesantissimo impatto in una zona densamente abitata in cui la gru e la buca gigantesca, che diventa una palude in presenza di pioggia, sono al centro di furibonde proteste e polemiche per problemi di salubrità e impatto ambientale.

Massimo Boccucci

