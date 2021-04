22 Aprile 2021

LA QUESTIONE

GUBBIO Approda oggi in consiglio comunale il bilancio, ma sullo sfondo si prepara l'ennesimo colpo di scena nella maggioranza. Giovanni Manca e Giorgia Vergari del Gruppo Misto lo voteranno, motivando con il senso di responsabilità pur esprimendo rilievi critici, per poi uscire dalla coalizione del sindaco Filippo Mario Stirati e passare col Pd, che sta all'opposizione. Manca e Vergari hanno lasciato il Pd, sono stati eletti nel 2019 coi LeD per poi costituire nel 2020 il Gruppo Misto e preparare ora il rientro accanto al capogruppo piddino Marco Cardile. Vergari è destinata ad assumere un ruolo primario nella segreteria di Massimiliano Grilli, la cui candidatura unica verrà presentata oggi alle 18 in videoconferenza con il prospettato intervento di Anna Ascani, che su Gubbio ha come referenti Manca e Vergari. Il Pd ha varato una lista unitaria, con i dissidenti che non parteciperanno e l'ex consigliere regionale Andrea Smacchi che ha deciso di restare fuori dai giochi. I tesserati voteranno sabato questa lista di 40 persone, in cui figurano pure chi negli anni ha girato più partiti, parenti e residenti fuori Gubbio, oltre a Cardile con l'altro reggente Francesco Filippetti, gli ex assessori Raffaello Di Benedetto e Virna Venerucci, gli ex segretari Sara Cardoni e Claudio Ruspi, il sindacalista Gianni Fiorucci che viene dato come il cavallo di punta per la prossima candidatura a sindaco del partito. Al Pd guardano anche altri pezzi della maggioranza di Stirati: l'assessore Rita Cecchetti e il consigliere comunale Riccardo Biancarelli (Democratici per Gubbio, ex LeD e Gruppo Misto) si sono collegati martedì scorso per seguire la presentazione delle candidature di Tommaso Bori a segretario regionale e Camilla Laureti alla segreteria provinciale.

M. Boc.