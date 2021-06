IL SERVIZIO

GUBBIO Inaugurato ieri mattina lo sportello digitale per la clientela di Umbra Acque, presenti il sindaco Filippo Mario Stirati, l'assessore all'Agenda Digitale Giovanna Uccellani, l'amministratore delegato Tiziana Buonfiglio e il presidente Filippo Calabrese, con il presidente di Auri Antonino Ruggiano. Dalla sede Digipass in via Gioia i cittadini potranno collegarsi con un operatore commerciale in servizio a Perugia ed effettuare in tempo reale tutte le operazioni possibili: gestione del contratto, richiesta preventivi, fatture e consumi, domiciliazione bancaria o postale, rifatturazione. Allo sportello sarà anche possibile avere informazioni su processi commerciali e canali di contatto, oltre che variazioni anagrafiche e di ragione sociale. Il servizio sarà attivo da domani, con prenotazioni già da oggi chiamando il call center di Umbra Acque (800005543 da rete fissa, 0755014301 da cellulare). «L'innovazione con la digitalizzazione è il futuro - ha detto Tiziana Buonfiglio -, accelerata dalla pandemia che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e lavorare. Garantiremo il contatto, seppure virtuale, con l'operatore che sarà a disposizione degli eugubini».

Massimo Boccucci

Martedì 15 Giugno 2021, 05:01