GUBBIO Bollette della Tari in pieno Ferragosto e reazioni a catena sugli importi. Stanno arrivando in questi giorni le cartelle del servizio rifiuti con le cifre rateizzate in tre tranche entro il 31 agosto, il 2 novembre e il 2 gennaio 2022.

Nelle esternazioni si parla di stangata che colpisce in modo indiscriminato anche i pensionati che vivono da soli in appartamenti piccoli e pagano fino a 150 euro.

Gli importi superano per larga parte i 300 euro per appartamenti della fascia media. Volano le accuse sui costi troppo alti, con il dibattito sulla reale chiusura del ciclo della raccolta differenziata visto il continuo ricorso alla discarica di Colognola e il riutilizzo solo parziale dei rifiuti differenziati. La Giunta Stirati e i gruppi consiliari di maggioranza (Liberi e Democratici, Scelgo Gubbio, Socialisti Civici e Popolari, Democratici per Gubbio) ricordano che il costo sostenuto dal Comune deve essere coperto dall'entrata tributaria. L'importo per il 2020 e 2021 è di circa 4,3 milioni di euro. Le tariffe da applicare vengono calcolate con modalità determinate per legge. «Gli scostamenti - spiegano da palazzo Pretorio - riguardano i soli possessori di immobili oltre i 200 metri quadri, tutti gli altri hanno avuto la conferma del costo, se non una diminuzione». La coalizione di Stirati, nel solco delle amministrazioni precedenti, rilancia che la Tari a Gubbio è tra le più basse dell'Umbria, senza fare cenno al livello e la qualità generale dei servizi.

