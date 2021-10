Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

L'IDEA

GUBBIO Riprende vita l'ex mattatoio comunale in via della Piaggiola, lasciato a se stesso nonostante promesse e progetti di rilancio rimasti sulla carta. Ci pensa una studentessa del polo liceale Giuseppe Mazzatinti che ha presentato un progetto molto particolare, portando l'indirizzo Artistico alla Biennale New Design di Venezia, dove la diciottenne Anna Cecchini della 5AD ha rappresentato il talento artistico dell'Umbria.

È stata lei l'unica umbra a vincere le selezioni e arrivare tra i finalisti con altre cento scuole italiane. La brillante studentessa, seguita dai docenti Maria Venturi e Roberto Pezzopane, e accompagnata a Venezia dalla professoressa Antonella Capponi, ha vinto la selezione che l'ha portata ad esporre all'Arsenale un progetto di riqualificazione dell'ex mattatoio per renderlo spazio espositivo di mostre d'arte contemporanea. Il progetto prevede l'allestimento di una zona dedicata all'arte moderna, all'interno di uno spazio dov'è possibile il recupero di una struttura di archeologia industriale. La memoria del luogo è conservata nella salvaguardia delle capriate in legno e del binario in ferro che ora può fungere da sostegno per pannelli espositivi scorrevoli. «Il primo premio - ha scritto il preside Maria Marinangeli sulla pagina Facebook del liceo - è andato al liceo artistico Firenze con un progetto legato alla lettura del cielo per i non vedenti. Ma ogni scuola ha vinto perché la passione e l'impegno sono stati già premiati con l'esperienza formativa e lo scambio tra studenti».

