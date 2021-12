Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

LA QUESTIONE

GUBBIO L'area archeologica della Guastuglia, zona di pregio storico per le testimonianze di epoca romana, può diventare facilmente una discarica a cielo aperto e perfino un ricettacolo di materiali scartati dopo i furti, com'è successo in questi giorni con il deposito selvaggio di alcuni residui dei distributori di palline colorate in un furto dove a quanto sembra, con le indagini in corso, potrebbero essere coinvolti dei minorenni (foto ndr). Lo scenario che si presenta è deplorevole.

La Guastuglia, caratterizzata dai reperti disseminato lungo tutto un percorso fino al Teatro Romano, resta troppo spesso nel più totale abbandono con gli interventi della Soprintendenza e le iniziative di studio che riprendono di tanto in tanto dietro le sollecitazioni dell'Amministrazione Comunale quando cominciano a moltiplicarsi le critiche. Le segnalazioni sullo stato di trascuratezza si accavallano e ci sono pressioni affinché siano adottati provvedimenti di reale valorizzazione anche a fini turistici. Del resto, la Guastuglia è tra le testimonianze più importanti dell'impronta sulla città dell'epoca romana e merita una progettazione efficace oltre che prolungata nel tempo, trovando riferimenti di certezza che possano rivolgersi a studiosi, ricercatori e amanti della storia.

I progetti di valorizzazione e promozione sono per ora rimasti soprattutto dei buoni propositi e le immancabili promesse del politico di turno. Ci sono ripetute sollecitazioni perché si possa sistemare una volta per tutte l'intera zona, provando a creare un circuito attrattivo nel farne un riferimento qualitativo con un adeguato e serio intervento.

Altre discariche a cielo aperto vengono segnalate al confine tra con Umbertide. C'è chi è uscito a passeggiare con il proprio cane tra la natura, nella zona di Campaola lungo la strada provinciale 203, ritrovandosi davanti di tutto, da un divano letto a una lavatrice, sacchi neri strapieni, taniche presumibilmente vuote, pneumatici, tavolini, sedie e perfino la carcassa di un cinghiale. Tutti questi rifiuti sono stati trovati a poca distanza l'uno dall'altro, in una zona boschiva dietro una piazzola con un deposito della Provincia, in un posto dove si può parcheggiare favorevolmente e depositare materiale quanto si vuole.

Ci sono altre criticità nel vasto territorio, soprattutto nei punti dove i cassonetti finiscono per essere riempiti all'inverosimile e in altre zone nascoste dove l'ammasso di rifiuti viene notato dagli amanti della natura che fanno attività fisica.

Massimo Boccucci

