Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

LA SORPRESA

GUBBIO Si è fatto una bella passeggiata tutto solo, tranquillo e indisturbato. Non ha avvertito gli occhi addosso e ha attraversato, ieri di buon mattino, il tratto cittadino del torrente Camignano senza sentirsi un ospite indesiderato. Una grossa sorpresa che non è passata inosservata.

Il lupo si è spinto fino in piazza 40 Martiri sul lato del parcheggio a pagamento e c'è chi ha voluto raccontare tutto sui social. Non è la prima volta che i lupi raggiungono il centro abitato, pur se finora era successo perlopiù di notte. Si portano a valle dalle colline circostanti, muovendosi liberamente per cercare qualcosa da mangiare, senza trovare ostacoli perché la gente che li incrocia si limita a osservarli quasi incantati e sicuramente sorpresi nel vederli aggirare. Questo esemplare ha raggiunto la città sicuramente in cerca di cibo, così come succede per i cinghiali sempre più presenti a ridosso del centro storico soprattutto nella zona di parco Ranghiasci a San Martino.

Il fenomeno crea inoltre qualche preoccupazione per gli effetti e i riflessi nell'ecosistema locale ormai radicalmente cambiato. Quando a Gubbio parli dei lupi viene inevitabile il suggestivo collegamento con il celebre episodio dell'ammansimento di San Francesco narrato nei Fioretti. Secondo la tradizione, il santo - che proprio a Gubbio vestì il saio prototipo di quello che sarebbe diventato l'abito dell'Ordine francescano - riuscì nel periodo in cui frequentava la casa della famiglia amica degli Spadalonga (dove sorge dalla fine del 1200 l'imponente chiesa intitolata al patrono d'Italia e dedicata anche alla Madonna Immacolata) ad ammansire un lupo feroce che terrorizzava e creava problemi agli agricoltori della zona uccidendo gli animali. Quel racconto si è prestato nei secoli a molte interpretazioni, compresa l'idea che il lupo in realtà fosse un brigante e in aggiunta pure la suggestione che le ossa dell'animale siano conservate nella chiesina di San Francesco della Pace detta dei Muratori in via Savelli della Porta. Secondo la tradizione più consolidata, però, San Francesco andò incontro al lupo e riuscì ad ammansirlo e l'animale piegò il capo porgendo la zampa al santo in un patto secondo il quale il lupo sarebbe stato nutrito dalla gente per tutta la vita se avesse smesso di uccidere gli animali. Ed è proprio questo episodio che ha rafforzato il legame tra il santo e Gubbio che può considerarsi la sua seconda città e il luogo in cui ha sviluppato maggiormente la propria spiritualità.

Massimo Boccucci

