27 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA QUESTIONE

GUBBIO Più controlli a tappeto con in campo carabinieri, vigili urbani, finanzieri, polizia ed esercito, tra limitazioni e restrizioni continue nella gestione della pandemia sul territorio eugubino dove ci sono oltre 200 contagi da Covid che molti legano a ripetuti raduni e banchetti di ogni genere (a oggi 224 casi per l'età media di 45 anni, con un lieve calo e la chiusura di un cluster che aveva colpito una comunità di disabili).

Si va verso una stretta nel problema sanitario diventato soprattutto socio-economico, con pattugliamenti nei fine settimana e a ridosso dei giorni della Festa dei Ceri che anche quest'anno è stata annullata, lasciando aperto uno spiraglio per un'eventuale edizione straordinaria l'11 settembre comunque tutta da discutere.

Questa la risultante della riunione ieri mattina a palazzo Pretorio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che il sindaco Filippo Mario Stirati ha chiesto si tenesse a Gubbio, presieduta dal prefetto di Perugia, Armando Gradone, con il questore Antonio Sbordone e le forze dell'ordine. Stirati nel chiudere l'incontro ha annunciato per le prossime ore decisioni e provvedimenti specifici che verranno adottati in vista del primo fine settimana di maggio.

«Questa è una risposta importante - ha detto Stirati aprendo i lavori - alle legittime preoccupazioni della cittadinanza legate all'anomalia della nostra situazione sanitaria, che vede Gubbio con numeri di positività ancora alti, specie se messi a confronto con il resto dell'Umbria». Il sindaco ha esteso le proprie preoccupazioni alla prospettiva del maggio ceraiolo nel timore di ulteriori ripercussioni. Il prefetto ha informato che «già da alcuni giorni abbiamo proiettato sul territorio un maggior numero di risorse con una forte attenzione da oggi fino a tutto maggio. I controlli sono necessari, saranno rafforzati e mirati ma non saranno mai sufficienti se non c'è una partecipazione collettiva in termini di responsabilità personale. Per questo tutti i nostri riflettori saranno puntati su Gubbio, con l'intento non colpire i cittadini». Il questore Sbordone ha annunciato il ricorso anche agli agenti della Polizia di Stato e alla presenza dell'esercito. «Le banche dati della sanità - ha detto il questore - sono a disposizione delle forze dell'ordine, ciò vuol dire che si può controllare se i positivi restano in isolamento, con le relative conseguenze amministrative e penali». Sui dati e la situazione cittadina si sono espresse Paola Tomassoli, direttrice del Distretto Sanitario Alto Chiascio, e Gabriella Vinti, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione dell'Usl Umbria 1.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA