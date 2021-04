29 Aprile 2021

IL CASO

GUBBIO Tutti pazzi per il padel. Ormai è la moda del momento, con il numero di appassionati in continua crescita e gli impianti che diventano una frontiera d'investimento. Viene annunciata in queste ore un'operazione nella frazione di Padule in zona Cai (Commerciale, artigianale, industriale), dove sta per essere attivata la Gubbio Padel Factory, una struttura al coperto di 1.550 metri quadrati (capannone industriale costruito nel 2013 su specifica licenza edilizia) nella zona industriale della periferia est, accanto alla Sartoria Eugubina, che ospiterà quattro campi da padel regolamentari panoramici e riscaldabili, nonchè gli spogliatoi, un'area riscaldamento. L'apertura dei campi è prevista per i primi di giugno per un'iniziativa di privati umbri (una cordata di Gubbio e Bastia Umbra).

«E' in corso la fase istruttoria presso gli uffici tecnici comunali - spiega Alessia Tasso, vicesindaco con delega all'Urbanistica -, si è di fronte a condizioni di assoluta compatibilità anche a livello di destinazione d'uso in un'area ci sono altri impianti sportivi. E' di questi giorni la richiesta da parte del privato per i lavori all'interno ai fini dell'agibilità. Non serve la variante al Piano regolatore e dunque l'insediamento non avrà passaggi né in Giunta né in consiglio comunale». Resta più complessa l'operazione Suprema Sport Gubbio nella frazione di San Marco, a pochi chilometri nella stessa area est del territorio, per il giallo delle autorizzazioni sull'attività già aperta al pubblico con l'impianto attivato l'anno scorso su un'area agricola di pertinenza familiare trasformata attraverso il Suape (Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia). Ora la pratica di ampliamento si appresta a tornare in seconda commissione (urbanistica), presieduta da Francesco Zaccagni, e quindi in consiglio comunale per l'ultimo decisivo passaggio dopo la quantificazione in 170mila euro della quota che il privato dovrà garantire al Comune per la variante al Prg. Con l'ampliamento sono previsti altri quattro campi di padel, uno di padelball, piscina e ristorante accanto all'attuale impianto inaugurato nel giugno dell'anno scorso. La coalizione del sindaco Filippo Mario Stirati ha deciso di procedere valutando solo l'aspetto urbanistico, mentre la Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo per verificare la gestione che a San Marco si configura come un circolo affiliato, con la formula del tesseramento. Le Fiamme Gialle eugubine, guidate dal luogotenente cariche speciali Franco Nocita, sta acquisendo gli elementi per capire la natura e i percorsi dell'attività con i relativi iter autorizzativi di tipo commerciale. Della vicenda potrebbe interessarsi pure la Procura della Repubblica di Perugia. Massimo Boccucci