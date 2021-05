15 Maggio 2021

LA GIORNATA

GUBBIO Un altro risveglio senza Festa dei Ceri. Oggi come un anno fa, quando sembrava un caso più unico che raro. Stavolta è ancora più difficile per i mesi passati a inseguire un virus con ripercussioni pesanti sulla vita quotidiana, l'economia, le tradizioni. Si ripropone il programma del 2020, con le dirette su Trg e in streaming, tra la visita al cimitero e al mausoleo dei Quaranta Martiri, poi alle 16.30 la preghiera dei primi vespri in onore di Sant'Ubaldo in cattedrale e alle 17 la benedizione alla città da parte del vescovo Luciano Paolucci Bedini con la reliquia del patrono. Alle 19 le suonate del Campanone e quindi l'accensione delle luminarie. Domani, festa del patrono, il pontificale in cattedrale alle 11.15 (presenze su prenotazione) e alle 17 la messa in basilica. Tristezza, rabbia e voglia di reagire in qualche modo (ecco perché c'è chi pensa a un'edizionea settembre). Chiusa con ordinanza del sindaco Filippo Mario Stirati la vecchia strada percorsa dai Ceri sul monte Ingino per una frana tra il quinto e il sesto stradone che ha messo in pericolo la stabilità del muro a sostegno. Ci sono state alcune iniziative, come la visita dell'associazione Maggio Eugubino con il presidente onorario Lucio Lupini e il vice Robert Satiri ai bambini della scuola dell'infanzia di Semonte, ai quali hanno consegnato gli stendardi dei Ceri cogliendo l'occasione per spiegare il ruolo dell'associazione, il significato del labaro e l'importanza del progetto d'imbandieramento della città. C'è una cartolina speciale dipinta da Maria Cristina Vinciarelli che rappresenta lo stendardo con i colori della festa.

Massimo Boccucci