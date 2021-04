22 Aprile 2021

IL CASO

GUBBIO I numeri alti dei contagiati da Covid, che molti addebitano soprattutto a raduni e banchetti di ogni genere, e le preoccupazioni in vista del maggio ceraiolo con l'annullamento per il secondo anno di fila della festa il 15 maggio, hanno spinto il prefetto di Perugia, Armando Gradone, a raccogliere l'invito del sindaco Filippo Mario Stirati a tenere a Gubbio la prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica fissata per lunedì prossimo a palazzo Pretorio.

LA RICHIESTA

Nell'occasione verrà chiesto un potenziamento dei controlli a maggio, soprattutto nei fine settimana. Stirati ha scritto nei giorni scorsi una lettera al prefetto Gradone sia a proposito del permanere della preoccupante situazione del contagio, con un alto numero di casi di positività in controtendenza rispetto alla maggior parte dell'Umbria, sia in relazione alla conseguente necessità di affrontare il mese di maggio senza ulteriori gravi ripercussioni.

Il sindaco ha sottolineato in particolare «la necessità di rendere ancor più incisivi i presidi delle forze dell'ordine nel centro storico e nelle frazioni del vasto territorio al fine di prevenire e sanzionare comportamenti scorretti, potenzialmente propagatori del contagio».

Viene fatto riferimento alla «grande sollecitazione da parte dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche e consiliari del nostro Comune in questo senso. Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza, in maniera coordinata e in virtù delle mie reiterate sollecitazioni - ha spiegato Stirati - agiscono verso più direzioni, così come stanno facendo in questi giorni in occasione della riapertura delle scuole. Se ciò nonostante la percezione resta quella di un'offensiva insufficiente, siamo chiamati tutti a fare di più e meglio, unitamente a un'altrettanto produttiva iniziativa delle istituzioni sanitarie atta a decifrare i tracciamenti dei casi positivi da Coronavirus e a indicare le misure più opportune».

RISCHIO FONDATO

Il sindaco ha posto anche l'altro tema che verrà affrontato lunedì, quello legato al maggio ceraiolo. «Il rischio fondato che le prossime settimane possano essere contrassegnate da situazioni complesse, come peraltro verificatosi lo scorso anno - spiega -, deve farci mantenere molto alta l'attenzione». Stirati ha fatto sapere di avere rappresentato le problematiche al presidente della Regione, Donatella Tesei, all'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, al commissario straordinario per l'emergenza Massimo D'Angelo e al direttore regionale alla Salute Massimo Braganti.

«Ciascuno nel proprio ruolo - evidenzia il sindaco - deve favorire la messa a disposizione di tutti quegli elementi conoscitivi, con le azioni opportune da intraprendere e le precise indicazioni sulle decisioni da assumere per invertire il fenomeno».

Massimo Boccucci

