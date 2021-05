20 Maggio 2021

AMBIENTE

GUBBIO Un canale abbandonato tra detriti, intasamenti e potenziali pericoli quando l'acqua ristagna fino a risalire. Accade nella frazione di Raggio, a ridosso della stazione idrica. Gli abitanti della zona, una settantina di famiglie per lo più con attività, denunciano uno stato di abbandono preoccupante per la mancanza di manutenzione. La situazione è aggravata dalla mancanza di tubazioni sotto la variante della Pian d'Assino, dove si forma una diga che dissemina l'acqua sui terreni circostanti fin verso la stazione di pompaggio. «Non possiamo andare avanti così - denunciano le famiglie - pensiamo a un esposto alla Procura». Girano foto e video, a nulla sono valsi gli appelli. «Il mese scorso - osservano i residenti - sono venuti l'assessore ai Lavori pubblici, Valerio Piergentili, e il tecnico comunale Francesco Pierotti. Siamo stati rassicurati che dopo l'approvazione del bilancio, il 22 aprile, ci sarebbero state azioni concrete ma a oggi niente». Il canale fino alla variante è gestito da Umbra Acque per 500 metri e sono di competenza del Comune gli altri 500. I soldi nel bilancio comunale, 15mila euro l'anno scorso dopo altri stanziamenti dirottati altrove in passato, non sono stati spesi, mentre Umbra Acque aveva cominciato l'intervento di sistemazione nel suo tratto ad agosto 2020 e poi tutto si è bloccato quando si sono sollevati dubbi sulla salubrità. Sono intervenute Usl e Arpa dopo i rilievi del Wwf. Si è paventata la presenza di quantità minime di idrocarburi. I dati ufficiali delle analisi non sono stati resi pubblici, Piergentili ha fatto sapere agli abitanti che non ci sono elementi inquinanti: «Sappiamo dei problemi - spiega l'assessore - e ci siamo impegnati a risolverli. Ci sarà un incontro a fine mese con Umbra Acque, noi procederemo sul tratto successivo». I residenti si dicono preoccupati perché l'acqua finisce nelle tubature dell'acquedotto pubblico, ma Piergentili esclude ogni tipo di contatto con l'acquedotto.

Massimo Boccucci

