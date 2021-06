LA STORIA

GUBBIO Buon compleanno Alessio. Glielo vogliono dire in tanti, oggi, anche sotto le finestre del centro grandi ustionati all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverato dalla maledetta sera del 7 maggio scorso per le ripercussioni dell'esplosione con incendio al laboratorio della Green Genetics, a Canne Greche, nel quale si lavorava con sostanze chimiche infiammabili la canapa per cannabis light e l'olio essenziale.

Ci sarà, con i familiari, la cerchia degli amici più stretti. Ed è atteso il sindaco Stirati che fin dall'inizio è molto vicino al ragazzo e ai familiari, ai quali l'amministrazione comunale ha dato il proprio sostegno quando hanno dovuto lasciare temporaneamente il lavoro e trasferirsi a Cesena per stare vicini al figlio. Alessio Cacciapuoti da oggi è maggiorenne e proprio in queste ore giunge una notizia che alimenta le speranze di vederlo recuperare pur se ci vorrà tempo. «Alessio è migliorato molto, è uscito dal coma farmacologico ed è quindi cosciente», fa sapere l'avvocato Francesca Pieri, legale della famiglia. Lui ce la sta mettendo davvero tutta, lottando con ogni forza grazie pure alla tempra e al fisico robusto. «Le condizioni restano sempre difficili - aggiunge l'avvocato Pieri -, ha il 70 per cento del corpo con ustioni di terzo e quarto grado. I medici sono comunque concordi nel ritenere il ragazzo molto forte sia a livello fisico che cognitivo».

Si faranno sentire in qualche modo davanti l'ospedale e lui troverà sicuramente la maniera per far capire l'apprezzamento verso quanti gli testimoniano vicinanza e affetto. Nel pomeriggio, alle 18.30, è in programma un momento di preghiera presieduto dal vescovo Luciano Paolucci Bedini nella basilica di Sant'Ubaldo. Ci saranno messaggi e testimonianze di amici e compagni di scuola, che dall'istituto tecnico Cassata-Gattapone hanno realizzato un video tra emozioni e speranze.

