GUBBIO Apre oggi il cantiere lungo la strada Pian d'Assino, stavolta sul vecchio tratto che attraversa le frazioni, con i lavori previsti da Umbra Acque per la posa di una nuova condotta da Padule Stazione in direzione Gubbio. Questi lavori comporteranno, per un primo periodo di tempo, l'istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico per un tratto massimo di 150 metri alla volta, come disposto dall'ordinanza rilasciata dalla Provincia di Perugia. Di questo intervento, come del prossimo previsto a livello viario, hanno parlato i rappresentanti di Comune, Umbra Acque, Anas e Provincia in una videoconferenza che ha fatto il punto rispetto al cronoprogramma di Umbra Acque e Anas con lo scopo di limitare al massimo i disagi portando avanti i lavori in modo rapido ed efficiente. I lavori di Anas sulla nuova Pian d'Assino cominceranno invece l' 8 marzo per durare almeno fino a luglio. Come richiesto dal Comune, partiranno dall'uscita della Contessa (direzione Fano) verso Padule e non in senso opposto come inizialmente previsto, così da non sovrapporsi con i lavori della condotta idrica. Si vedrà quanti operai utilizzati e i turni per evitare lungaggini, dopo le contestazioni nel precedente intervento tra Padule e Torre Calzolari durato quasi quattro mesi. «È importante il fatto che Anas - dice il sindaco Stirati - investa milioni di euro sul miglioramento della viabilità, in attesa dei lavori per il tratto Mocaiana-bivio di Pietralunga. Si migliora la sicurezza stradale, aprendo spazi anche per il tessuto economico cittadino».

Massimo Boccucci

