21 Marzo 2021

LA QUESTIONE

GUBBIO Prima le pendenze economiche, poi il risanamento della buca che ormai da anni sta deturpando via Leonardo da Vinci tra proteste e polemiche per un cantiere abbandonato a se stesso lasciando l'immagine e le conseguenze peggiori. La svolta, dopo il prospettato intervento di un imprenditore marchigiano che sarebbe pronto a riaprire il cantiere intanto per risanare l'area, si lega strettamente alle rivendicazioni dei soggetti e le imprese, come i proprietari del terreno e quanti sono stati coinvolti nei lavori finché non sono stati bloccati.

Bussano a denari e ballano un sacco di soldi: si parla, infatti, di cifre che oscillano tra due e due milioni e mezzo di euro. L'impresa esecutrice dei lavori ha sequestrato il cantiere, lasciando una grossa gru in quell'area perimetrata che ha originato una grossa buca dove ristagna l'acqua e prendono il sopravvento insetti e fetore. Ci sono le pareti artificiali che quando piove delimitano una vera piscina a cielo aperto, con un pessimo impatto sull'intera zona. Queste palancole sarebbero state posizionate con la formula dell'affitto, aprendo un contenzioso legale parallelo tra i fornitori e l'impresa che le ha installate a sua volta creditrice.

La situazione risulta molto complicata e la risoluzione sul fronte economico sta condizionando tutto il resto, lasciando di fatto le cose come stanno senza alcuna certezza sugli sviluppi concreti e i tempi di risanamento. La vecchia proprietà ha fatto un passo indietro e c'è stata la cessione a un imprenditore marchigiano, che è pronto a riprendere il filo del discorso mettendo innanzitutto in sicurezza quell'area per restituirgli subito almeno un minimo di decoro.

Ma il primo passo dev'essere l'accordo economico e il saldo delle spettanze con i soggetti e le imprese coinvolte, altrimenti ogni proposito rischia seriamente di restare tra i buoni propositi. Il sindaco Filippo Mario Stirati è stato più volte sollecitato, nel raccogliere proteste e iniziative politiche, a favorire una soluzione operativa rapida per sanare la situazione sfuggita di mano e che peggiora quotidianamente tra le continue segnalazioni. L'ultimo intervento del sindaco sulla vicenda risale all'ottobre 2019 quando annunciò l'iniziativa di convocare un tavolo per «un'azione di responsabilizzazione verso di loro, affinché si adoperino per uscire da questo stallo che penalizza fortemente la città e la via. Non si può condannare così a lungo una comunità a sopportare riflessi così negativi e impattanti. E' necessario che i protagonisti e responsabili di tale incompiuta si facciano carico in maniera concreta della risoluzione di questo problema per non farlo diventare endemico».

Massimo Boccucci

