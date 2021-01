Guardando Michele ti accorgi del tempo passato. Era un bimbetto di pochi mesi quando fu ucciso suo padre, adesso è un ragazzo di 16 anni. Ieri, come ogni 30 gennaio, ha partecipato alla cerimonia con cui è stato ricordato il sacrificio di quel genitore che orgoglioso lo portava a passeggio nei momenti liberi. In via Andreani, a Umbertide, all'incrocio dove Donato Fezzuoglio intervenne nel tentativo di sventare una rapina in banca, la vedova Emanuela Becchetti, il comandante della Legione Umbria generale Antonio Bandiera, il comandante provinciale colonnello Stefano Romano, il comandante della compagnia tifernate capitano Giovanni Palermo e quello della stazione umbertidese Antonio Raganato insieme al Vicario del Prefetto Chiara Armenia, al Questore Antonio Sbordone, al commissario di Città di Castello Michele Santoro, al sindaco Luca Carizia, al vice Annalisa Mierla hanno deposto una corona ai piedi della lapide in memoria di quel pomeriggio di terrore e sangue. Presenti anche il consigliere regionale Michele Bettarelli, il consigliere provinciale Letizia Michelini, l'assessore tifernate Vincenzo Tofanelli e Luciano Bacchetta, nella veste di presidente della Provincia e di sindaco tifernate. Al termine, nella chiesa di Cristo Risorto, il cappellano militare don Aldo Nigro ha concelebrato la messa insieme al parroco don Gaetano Bonomi Boseggia ed a don Alberto Gildoni, fratello di un altro eroe della Benemerita, Valerio Gildoni.

