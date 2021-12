Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

LA BUONA NOTIZIA

GUALDO TADINO Sici e Gepafin continuano a sostenere l'azienda gualdese Birra Flea, sottoscrivendo un secondo minibond da 1,2 milioni di euro. Nel 2017 Flea aveva emesso un primo minibond da un milione di euro, interamente sottoscritto da Sici e Gepafin per finanziare il raddoppio degli impianti da 5mila ettolitri l'anno a circa 11mila ettolitri l'anno. Flea ha superato i target di ricavi anche nel 2020, saturando in breve tempo la capacità produttiva. Il nuovo stabilimento esprime una capacità di 60mila ettolitri l'anno, fornirà servizi di accoglienza e ristorazione e svolgerà una funzione di aggregazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. Per mantenere la completa autosufficienza degli approvvigionamenti e il più stretto controllo sull'intero processo produttivo, nel 2021 Flea ha acquisito una tenuta di circa 700 ettari. «Siamo molto contenti che Sici e Gepafin continuino a sostenere la crescita della nostra azienda - spiega Matteo Minelli, fondatore e amministratore della società - nonostante le problematiche relative alla pandemia, Flea ha continuato nel suo importante percorso di crescita e, grazie al nuovo investimento, diverrà uno dei principali attori della birra artigianale italiana». Grande soddisfazione da parte di Vittorio Gabbanini, presidente di Sici Sgr e Carmelo Campagna presidente di Gepafin che hanno sottolineato l'eccellenza di questa realtà imprenditoriale.

