Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

GUALDO TADINO Alla fine oggi non ci sarà più la Mostra mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi. Ma la causa dell'annullamento dell'evento non sta nella presa di posizione della Confcommercio di Gualdo Tadino, che aveva espresso un forte dissenso, bensì nel maltempo. Le abbondanti precipitazioni nevose previste da ogni previsione meteorologica spiegano gli organizzatori, di concerto con l'amministrazione comunale gualdese - non permettono che il nostro originale mercato di qualità si svolga nelle necessarie condizioni di sicurezza e di adeguato contesto per la nostra affezionata clientela. Le grandi tende delle nostre bancarelle possono cedere sotto il peso di una abbondante nevicata, impedendone poi la chiusura e, in ogni caso, costituendo un pericolo per l'incolumità del pubblico, degli operatori e anche delle nostre pregiate merci. Pur sofferta e a malincuore, dunque, questa è l'unica decisione che possiamo prendere. Stiamo interloquendo con l'amministrazione comunale e la polizia locale per valutare la possibilità di recuperare la nostra data in un altro momento. Si terrà regolarmente, invece, il mercato domani a Pian di Massiano, Perugia. Francesco Serroni

