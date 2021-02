GUALDO TADINO E' stato inaugurato, in località Sassuolo, uno spazio di coworking concesso in comodato dal Comune e gestito dalla Cooperativa Sociale Asad. Si tratta del progetto WellTree, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, rivolto ai giovani e gestito da due operatori della Cooperativa Asad con esperienza nel settore dell'orientamento educativo e del lavoro, che garantiranno l'apertura giornaliera della struttura. Crediamo molto in Well Tree dichiara la Presidente di Asad Liana Cicchi perché è una risposta importante alle esigenze dei giovani del territorio della fascia appenninica. La riqualificazione di questa struttura è un primo obiettivo, rispetto all'idea di creare un punto di incontro per i giovani e le loro idee lavorative. Questo è un progetto che mi sta molto a cuore e che ho seguito direttamente sin dalle fasi di monitoraggio,le parole della Presidente della Fondazione, Cristina Colaiacovo. Alla cerimonia di inaugurazione, nel rispetto delle normative anti Covid, erano presenti anche il sindaco Massimiliano Presciutti e l'assessore al welfare Barbara Bucari. Il progetto nasce dalla constatazione della grave crisi economia, sociale e demografica del territorio, con i giovani che sono i primi a farne le spese. Perciò, la Asad ha coinvolto diverse associazioni e istituzioni per creare servizi innovativi attraverso la rigenerazione di spazi sotto utilizzati. In particolare, il Coworking di Sassuolo punta a diventare un incubatore di idee e di iniziative d'impresa (Hub), per stimolare l'ideazione e costruzione di iniziative culturali, ricreative, sportive, progettuali e di impresa tra i giovani.

Francesco Serroni

