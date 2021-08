Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

GUALDO TADINO Simone Bellucci di San Facondino nel tiro con la fionda e Stefano Brunetti di San Donato nel tiro con l'arco sono i vincitori della XXII edizione del Trofeo Cardinali. La manifestazione, dopo lo stop forzato dello scorso anno, si è svolta martedì sera all'interno della Rocca Flea, senza la presenza di pubblico nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.

Accanto a loro, nella gara riservata agli under 14, le vittorie di Riccardo Ardenti nell'arco, e di Samuele Guerra, fionda, rispettivamente di porta San Martino e San Donato. Un breve corteo ha portato i priori Andrea Farinacci, San Martino, Marco Brunetti, San Donato, Marco Pannacci, San Benedetto, e Marco Gubbiotti, San Facondino, accompagnati da tamburini, dame e giocolieri all'interno del cortile della Rocca Flea, facendo riassaporare l'emozione dei Giochi. Si è iniziato direttamente dall'eliminazione diretta, con le Porte che hanno schierato ciascuna quattro giocolieri per prova, più un under. I vincitori sono stati premiati con dei trofei in ceramica artistica a riflesso oro e rubino realizzati dalla Ceramiche Federica Dragoni e offerti dalla famiglia Cardinali, dal sindaco Massimiliano Presciutti, dal presidente dell'Ente Cinzia Frappini e dagli stessi Priori. Per quanto riguarda il discorso Giochi de le Porte, che mesi fa erano stati confermati in attesa di capire l'evoluzione della pandemia, il sindaco ha anticipato che una decisione verrà presa entro i primi giorni di settembre, anche all'esito di un incontro con le autorità sovracomunali.

Francesco Serroni