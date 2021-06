L'INIZIATIVA

GUALDO TADINO Da ieri la città si è colorata di giallo. È stato, infatti, inaugurato il quattordicesimo mercato umbro di Campagna Amica della Coldiretti in piazza Federico II di Svevia e sarà presente ogni martedì dalle 7,30 alle 14,00. E non sarà l'ultimo: »Ci sono un altro paio di richieste- ha detto il direttore Mario Rossi- Dopo di che ci fermeremo un attimo per verificare come ci possiamo organizzare».

L'approdo a Gualdo Tadino è stato più che soddisfacente. Numerosi gli operatori presenti e altri hanno già chiesto di poter partecipare» ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti, particolarmente soddisfatto di questa nuova opportunità per gli operatori agricoli del territorio di Gualdo Tadino e non solo: «Un'opportunità che apre nuove prospettive al mondo della produzione agricola- ha detto l'assessore regionale Roberto Morroni- grazie all'approvazione della legge di Orientamento (che risale a 20 anni fa) che consente alle aziende agricole di poter vendere direttamente al pubblico».

Un rapporto diretto che, per il presidente della Coldiretti umbra Albano Agabiti, «evita le speculazioni con un rapporto ottimale tra qualità dei prodotti e giusto prezzo». Un'opzione che soddisfa anche i consumatori «che stanno sempre di più affinando i loro gusti verso prodotti di qualità per una maggiore tutela della salute».

Riccardo Serroni

