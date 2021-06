1 Giugno 2021

LA SCELTA

GUALDO TADINO Da oggi al 13 settembre Ztl in centro storico. Queste le vie e piazze interessate dal provvedimento. Dal dissuasore di Corso Piave a Piazza Martiri la Ztl sarà attiva per i mesi di giugno, luglio e settembre dalle 19 alle 2 (dal lunedì al giovedì) e dalle 18 alle 2 (fine settimana). Ad agosto tutti i giorni dalle 18, domenica intera giornata e sabati anche dalle 12 alle 15.

In Via Storelli giugno, luglio e settembre dalle 20 alle 2 (dal lunedì al giovedì) e dalle 19 alle 2 (fine settimana). Ad agosto tutti i giorni dalle 19 alle 2. Via Nucci e Via del Filosofo saranno chiuse al traffico veicolare per tutto il periodo di vigenza della Ztl, tutti i giorni dalle 19 alle 2. Con la Ztl viene anche istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione, rimanendo consentita la sola sosta ai residenti autorizzati di Via Storelli. Infine, in Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Marconi e Via Calai, la sosta a tempo è esclusa dalle 12 alle 15.

Centro storico che, purtroppo, quest'anno non vedrà i giovani portaioli del Palio di Primavera che si terrà solamente in forma virtuale con pubblicazione sui social di contenuti speciali con i priori Giulia Morroni e Federico Anderlini di San Facondino, Sofia Nati e Francesco D'Antoni di San Donato, Elisa Angeli e Damiano Sergiacomi di San Benedetto, Benedetta Ferri e Diego Iodice di San Martino.

Francesco Serroni

