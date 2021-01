L'INCIDENTE

GUALDO TADINO Dopo la tromba d'aria del giorno dell'Epifania, continuano i disagi causati dal maltempo. Ieri mattina le strade di Gualdo Tadino erano completamente gelate e si sono registrati numerosi episodi che hanno coinvolto gli automobilisti. Paura per una signora che alla guida della propria auto ha perso il controllo in via Roma, lungo il ponte nuovo, andando a sbattere contro il muro di protezione che, a seguito dell'urto, ha ceduto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze particolari per la conducente, con la macchina che è rimasta sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e poi gli operai addetti che hanno provveduto alla rimozione delle parti cedevoli del muro danneggiato ed alla messa in sicurezza del ponte che è rimasto aperto al traffico. E' stata chiusa, invece, la via Flaminia all'altezza di Gaifana a causa del ribaltamento di un camion che trasportava bobine di carta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana che hanno provveduto ad estrarre l'autista dall'abitacolo e poi a recuperare l'autoarticolato. Altri disagi sono stati denunciati dai cittadini sempre lungo la via Flaminia, nel tratto in discesa tra i quartieri San Rocco e Biancospino, all'altezza del ponte della stazione e sulla strada a scendere dalle frazioni di Morano e Grello.

Francesco Serroni

