GIOCHI DE LE PORTE

GUALDO TADINO Porta San Benedetto ha presentato il comitato provvisorio che dovrà traghettare la porta sino all'elezione del priore del prossimo 15 luglio. Il comitato presieduto da Marco Pannacci è composto da ex priori, da esponenti delle due anime che si erano formate in seno alla porta gialloblù e da quattro figure esterne che si stanno occupando della segreteria e del bilancio ed è stato validato dal collegio dei probiviri. La porta è aperta a tutti senza più divisioni le parole di Pannacci . Stiamo lavorando nella massima trasparenza per arrivare ad una assemblea generale che si spera sia la più affollata di sempre per ridare un futuro e un governo alla nostra amatissima porta con l'auspicio di far nascere un comitato con un priore condiviso da tutte le anime di San Benedetto. Ci sono importanti segnali che ci fanno ben sperare, come il ritorno di portaioli in maniera attiva nei vari gruppi, a partire dalla stalla, e ci conforta il numero dei presenti alla cena dei 100 giorni che si attesta sopra i 100 partecipanti. In vista dell'assemblea generale sono aperti i tesseramenti nei giorni 21-23-28-30 giugno e 5-7 luglio dalle 15 alle 18.30 presso lo studio della commercialista Dott.ssa Marta Morbidelli a Gualdo Tadino in via Giacomo Matteotti. Infine ci sarà un open day in taverna, ultimo giorno utile per tesserarsi e quindi per poter votare poi all'assemblea, il 10 luglio dalle 10 alle 20.

Francesco Serroni



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 19 Giugno 2021, 05:02