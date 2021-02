IL PROGETTO

GUALDO TADINO Quale progetto per l'ex ospedale Calai ? La Regione farà un progetto nuovo per realizzare una cittadella della salute. Lo ha annunciato il vice presidente Roberto Morroni.

Nel 2012 lo stesso Morroni, allora sindaco di Gualdo, concluse un accordo tra comune, Regione, Asl ed Easp per realizzare una cittadella della salute anche con il trasferimento nel Calai del centro anziani Easp.

Il suo successore Presciutti, nel 2015, azzerò quell'idea e ne propose una nuova: l'Easp rimane dov'è, abbattimento di una stecca del Calai realizzata negli anni 60, destinazione di due palazzine ad uso commerciale ed abitativo, trasferimento nell'ex Calai di tutti i servizi del Distretto.

Secondo Morroni «era un progetto sgangherato, frutto di un approccio approssimativo, superficiale, privo di visione e per di più con ipotesi di finanziamento inconsistenti».

Ed allora? Ecco la novità: «C'è nella maggioranza che guida la Regione- scrive Morroni- la volontà politica di riprendere l'idea di realizzare nell'ex Calai un luogo moderno ed avanzato per qualità e quantità di servizi sul versante socio-sanitario, con un'attenzione non solo ai bisogni del territorio ma anche a quelli della comunità regionale: una cittadella della salute che dovrà ricevere nuovo impulso dalla rinnovata attenzione verso lo sviluppo di una medicina territoriale sempre più forte e diffusa».

Riccardo Serroni

