LA POLEMICAGUALDO TADINO Quale progetto per il recupero dell'ex ospedale Calai? Dopo l'intervento dell'assessore regionale e vice presidente della giunta regionale, Roberto Morroni è arrivata puntuale la replica del sindaco Massimiliano Presciutti.Morroni ha scritto che la giunta regionale ha cancellato il piano di valorizzazione redatto da Presciutti nel 2015, ma il sindaco replica che di questa decisione non ne è stata informata né l'amministrazione comunale né la Asl 1 che è proprietaria dell'immobile. Ma la questione si tinge anche di giallo. Continua Presciutti: «Il Piano di valorizzazione che sarebbe stato stoppato è stato inserito a pagina 91 del Libro Bianco sulla Salute e Welfare inviato a tutti i sindaci da parte della Giunta Regionale in data 11 febbraio 2021! Ora la domanda sorge spontanea, il Libro Bianco inviato è una fake news?». Ed infine: «La nostra proposta è chiara e la ribadisco con forza: recuperare l'area dell'ex ospedale Calai per destinarla alla cose che servono che sono peraltro contenute nel Libro Bianco che il vice presidente dovrebbe ben conoscere, vale a dire il potenziamento dei servizi territoriali, sempre più necessari come dimostrato in tutta evidenza dalla pandemia, forte impulso ed implementazione dei servizi in tema di riabilitazione con l'utilizzo di tutti gli spazi che si riterranno necessari». In tutto questo la raccomandazione dei gualdesi è una sola: decidere, finalmente, cosa fare e farlo in fretta.Riccardo Serroni