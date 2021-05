14 Maggio 2021

L'ORDINANZA

GUALDO TADINO In vista della festività dell'Ascensione di domenica, tradizione molto sentita a Gualdo Tadino, torna un'ordinanza restrittiva del Sindaco Massimiliano Presciutti. Domani e domenica, a Valsorda, San Guido e Serrasanta sarà vietato fare «accampamenti, sia con tende che con veicoli debitamente attrezzati; ritrovi per la consumazione sui prati di cibi e bevande; spettacoli improvvisati di musica od altro intrattenimento».

Stop anche alle tradizionali grigliate all'aperto, sempre nelle stesse località, stante il divieto di «accendere fuochi destinati principalmente per la cottura di cibi o per altre iniziative». L'ordinanza, inoltre, prevede anche delle limitazioni per chi utilizzerà i rifugi di Valsorda: al di fuori del nucleo familiare, dovranno essere rispettate le stesse norme dei ristoranti, quindi «quattro persone massimo per tavolo e somministrazione di cibi e bevande all'aperto». Un provvedimento simile era stato preso anche lo scorso anno e non si erano riscontrati problemi di sorta. Nessun accampamento, niente feste e nessun assembramento in quota, come avveniva tradizionalmente prima della pandemia.

Ovviamente l'ordinanza non rende la montagna gualdese off-limits e, in caso di bel tempo, escursionisti, ciclisti e cittadini in generale non mancheranno sicuramente di rendere omaggio alla tradizione con una ascesa nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Francesco Serroni