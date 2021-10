Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

LA POLEMICA

GUALDO TADINO Continua la raccolta di firme contro l'apertura della Rems presso l'ex carcere di Gualdo Tadino. Dopo un giorno dal lancio, la petizione online ha raccolto quasi mille firme con i promotori che chiedono un ulteriore sforzo partecipativo agli altri 300 membri del gruppo facebook No Rems che, evidentemente, non l'hanno ancora sottoscritta.

Intanto, tra gli utenti, c'è chi chiede anche una raccolta firme cartacea presso bar e attività della città per dare maggiore concretezza alla voce di chi assolutamente non vuole che a Gualdo Tadino venga realizzata l'unica residenza in Umbria per l'esecuzione di misure di sicurezza per autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, tra i quali spicca il nome del Mostro di Foligno, Luigi Chiatti.

Dopo l'intervento del consigliere comunale della Lega Alessia Raponi, arriva anche la nota stampa del gruppo SiAmo Gualdo, rappresentato dal consigliere Roberto Cambiotti: «Sono molto preoccupato della notizia riportata nei giorni scorsi a mezzo stampa, secondo la quale il Mostro di Foligno' verrebbe a breve trasferito dal Carcere di Capoterrra, in Sardegna, a Gualdo Tadino, ospite della Rems, che avrà sede nell'ex carcere cittadino, poco distante dal centro storico cittadino. In considerazione del grave allarme sociale che questa notizia ha provocato nella popolazione gualdese e del grave silenzio che tuttora permane da parte dell'amministrazione scrive Cambiotti -, si chiede con estrema urgenza che il sindaco Massimiliano Presciutti riferisca nel merito delle questione nel corso delle comunicazioni del prossimo consiglio comunale convocato per giovedì 28 ottobre».

Francesco Serroni