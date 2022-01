Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

GUALDO TADINO La conferenza stampa di fine anno della giunta comunale è un appuntamento tradizionale. Gli amministratori hanno elencato i progetti realizzati e quelli in cantiere.

Un progetto particolarmente rilevante è l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione (4.800 punti luce). Il bando (7 milioni di euro) scadrà il prossimo 3 febbraio. A fronte dei 2 milioni di Kilowattora consumati oggi si scenderà a 600 mila Kilowattora, cui si sommerà anche il risparmio per l'efficientamento energetico delle scuole. Altro punto di interesse è la trasformazione della municipalizzata Esa in un'azienda di multiservizi. Oltre ai rifiuti, gestirà il palazzetto dello sport, le palestre sportive del Liceo Casimiri e della Storelli, il canile di San Lazzaro, il facchinaggio delle farmacie e l'archivio comunale.

Per i lavori pubblici palma d'oro alla prossima realizzazione del percorso pedonale dalla Rocca Flea a San Guido (la via dell'acqua). Per il sociale di rilievo è l'assunzione per la prima volta di un assistente sociale mentre per chi frequenta il centro storico meno buona è la notizia che verranno reintrodotti i parcheggi a pagamento (max 1 euro l'ora). Focus, infine, sul progetto Rocchetta che, ha annunciato il sindaco Presciutti, lunedì 10 verrà illustrato ai consiglieri comunali.

