Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

LA DECISIONE

GUALDO TADINO Nadia Monacelli lascia la carica di presidente della Comunanza Agraria Appennino Gualdese «per gravi problemi e rischi personali». Al suo posto Mauro Guerrieri: «persona che garantisce i principi su cui si fonda storicamente la Comunanza. Si apre in questo modo una nuova fase per la Comunanza Agraria Appennino Gualdese si legge nella nota diffusa alla stampa - che può continuare a costruire quel bene comune e collettivo che continua a ricevere, ormai da tempo, attacchi continui».

L'Appennino Gualdese è costituito da un complesso di beni soggetti ad uso civico, di proprietà della popolazione di Gualdo Tadino «titolare da tempo immemorabile di tali diritti».

Guerrieri subentra quindi alla Monacelli, temporaneamente autosospesasi. «Negli ultimi anni e mesi Nadia Monacelli, che guida da molti anni la Comunanza, - si legge sempre nel comunicato stampa - ha registrato una serie di eventi, tra loro in parte collegati e in parte da approfondire, a seguito dei quali deve mettere in sicurezza i suoi beni più cari. La situazione è ormai insostenibile dichiara Nadia Monacelli - devo raccogliere tutte le forze e le informazioni per fermare questa deriva pericolosa e per questo ringrazio i colleghi della Comunanza che mi consentono, ai sensi dello Statuto, di potermi prendere il tempo necessario per superare questa fase».

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA