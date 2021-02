LA DISAVVENTURA

GUALDO TADINO Grande spavento per il morso di una vipera a una donna gualdese di 75 anni. Ieri mattina intorno alle 11,30, la donna si era recata a fare spese nella frazione di Cerqueto con la propria autovettura. La macchina è rimasta parcheggiata lungo la strada principale con i finestrini chiusi ma quando la donna è tornata a bordo, mentre toglieva il freno a mano, ha sentito un forte dolore alla mano destra.

A quel punto, la paura è stata davvero grande quanto la signora ha visto che in macchina con lei c'era una vipera e che l'animale l'aveva appena morsa. La donna si è precipitata fuori dall'auto e ha immediatamente chiamato il 112, che da pochi giorni è diventato numero unico per tutte le emergenze, e così la sala operativa ha avvisato sia i vigili del fuoco di Gaifana che i sanitari che, attivato il codice rosso precauzionale per casi del genere, l'hanno accompagnata all'ospedale di Branca per accertamenti.

Il morso della vipera ha causato alla donna molto dolore e un vistoso rigonfiamento della mano e, dopo l'iniezione del siero antivipera, la signora è rimasta in osservazione.

Nel frattempo i vigili del fuoco erano intervenuti sulla macchina per catturare il serpente e per poi liberarlo in zona sicura. Non è stato possibile accertare come o quando la vipera sia entrata in auto e rimane la stranezza della presenza dell'animale in questo periodo di letargo, visto che solitamente i primi esemplari compaiono con l'arrivo della primavera che coincide anche con la stagione dell'accoppiamento.

Francesco Serroni

