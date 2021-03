11 Marzo 2021

LA CITTÀ CHE CAMBIA

GUALDO TADINO Buona la prima. L'incontro promosso dal vicepresidente della Regione Roberto Morroni e l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto con il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e i capigruppo consiliari è stato positivo soprattutto perché ha evidenziato una reciproca totale disponibilità collaborativa.

Morroni ha ribadito che verrà superato il Piano di Valorizzazione della giunta Presciutti e il sindaco di Gualdo ha detto che non si metterà certo sulle barricate per difendere posizioni. In questo primo incontro si è parlato di linee di indirizzo.

«Vogliamo riprendere l'idea della cittadella della salute in tutto il polo immobiliare- ha detto Morroni- comprendenti l'ex ospedale Calai, le due palazzine dei servizi territoriali, l'Easp e Villa Luzi. Verrà fatta una verifica tecnica degli immobili ed una ricognizione dei servizi che vi potranno essere attivati». Quali? «A breve la Regione presenterà il nuovo Piano socio-sanitario regionale e la riconversione del Calai sarà necessaria nella rete ospedaliera e territoriale della Regione», ha detto l'assessore Coletto.

Le risorse? Se ne parlerà quando sarà pronto il piano dei servizi da attivare (entro l'estate). Infine una notizia. Il punto vaccinale di Gualdo Tadino nel centro della terza età verrà attivato entro il mese marzo, passaggio importante nella lotta al virus.

Riccardo Serroni

