Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

GUALDO TADINO Il piano di sicurezza per i Giochi de le Porte del 24-25-26 settembre ha ottenuto l'approvazione, e i complimenti, di prefetto, questore e forze dell'ordine. Il documento, presentato da Comune ed Ente Giochi e redatto dall' ingegner Sergio Spigarelli, è stato approvato ieri mattina durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi presso la prefettura, al quale hanno partecipato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il presidente dell'Ente Giochi Cinzia Frappini, il comandante dei vigili urbani Gianluca Bertoldi e l'ingegner Spigarelli.

Il piano è stato particolarmente apprezzato per la minuziosa stesura e per la conformità a tutte le normative in vigore per quanto attiene la pubblica salute e sicurezza. Sono state suggerite alcune migliorie che verranno messe in atto per poter garantire un'edizione 2021 nel pieno rispetto delle norme vigenti. Nei primi giorni della prossima settimana verrà convocata una conferenza stampa congiunta in modo tale da poter spiegare tutti i dettagli che caratterizzeranno l'edizione 2021 dei Giochi de le Porte. Intanto oggi pomeriggio alle 16.30 verrà presentato il Palio di San Michele Arcangelo, mentre le Porte sono già al lavoro per la preparazione dei cortei storici e per l'organizzazione del Pranzo del Portaiolo di domenica 19 settembre, preludio alla 43° edizione dei Giochi, dopo lo stop forzato a causa del Covid dello scorso anno.

Francesco Serroni

