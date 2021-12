Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

GUALDO TADINO Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino ha approvato la Carta Fondamentale dei Giochi de le Porte. Una svolta storica come l'ha definita il sindaco Massimiliano Presciutti. Il documento, annunciato nei mesi scorsi, segna non una divisione di compiti come spiegato dall'Ente Giochi - ma una condivisione di intenti, scopi e motivazioni per il tratto identitario della Città di Gualdo Tadino, così come inserita nello statuto comunale cittadino. Negli anni l'amministrazione comunale ha sempre dato il proprio fondamentale supporto per la riuscita della festa ed è stato proprio il lavoro congiunto degli ultimi anni, anche a causa della pandemia, che ha convinto le parti ad avvicinarsi ancora di più. La Carta, elaborata dalla consulta in sinergia con l'amministrazione comunale, era stata approvata dall'assemblea dell'Ente con voto unanime ed ora ha passato anche il vaglio della massima assise cittadina. Abbiamo sancito i principi cardine e storici sui quali si fonda la Festa ha spiegato Presciutti - e ciò servirà anche ad evitare quei problemi che nel tempo si sono susseguiti ed hanno indebolito e annebbiato un grande patrimonio della città.

Francesco Serroni