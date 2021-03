30 Marzo 2021

L'INIZIATIVA

GUALDO TADINO Test sierologici rapidi e gratuiti per tutti i cittadini saranno messi a disposizione dall'amministrazione comunale per effettuare uno screening su tutta la popolazione residente. I test saranno effettuati dal personale della Croce Rossa presso il Piazzale Federico II di Svevia (spazio adiacente alle Scuole Medie) e si svolgeranno in 4 appuntamenti, senza bisogno di prenotazione. Per usufruire del servizio, infatti, basterà recarsi in loco muniti di tessera sanitaria.

Questi i giorni e gli orari adibiti all'effettuazione dei test: martedì 6 aprile dalle 8 alle 12; venerdì 9 aprile, 8-12 e 15-18; lunedì 12 aprile, 8-12; giovedì 15 aprile, 8-12 e 15-18. I risultati del test, che indicano se la persona interessata è entrata in contatto col virus, saranno comunicati direttamente sul posto, naturalmente con tutti gli accorgimenti a tutela della privacy.

«Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa di screening anti-Covid spiega il sindaco, Massimiliano Presciutti - perché crediamo che in questo momento fare prevenzione sia strategico. Poter somministrare gratuitamente un buon numero di test sierologici alla popolazione ci permetterà di individuare e isolare subito eventuali positivi, così da evitare che il virus si diffonda all'interno dei nuclei familiari o negli ambienti di lavoro. Ringrazio la Croce Rossa per la collaborazione e disponibilità mostrata per rendere possibile questa preziosa iniziativa».

Resta, inoltre, attivo fino al 31 maggio il servizio di tamponi rapidi gratuiti per tutti i bambini e ragazzi in età scolare (dai nidi alle superiori) da effettuarsi presso le Farmacie Capeci e Calai.

Francesco Serroni

