GUALDO TADINO Anche quest'anno si è compiuto il miracolo del Beato Angelo con la fioritura del biancospino in pieno inverno. Le celebrazioni del 15 gennaio per la festa del patrono di Gualdo si sono compiute ieri mattina con la cerimonia di consegna del premio Beato Angelo e il Pontificale presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino all'interno della Basilica Concattedrale di San Benedetto. Il 14 sera, dopo lo stop a causa del Covid dello scorso anno, è tornata la tradizionale fiaccolata sulle orme del Beato Angelo organizzata dal Cai, nel pieno rispetto delle normative vigenti, con ritrovo presso l'Eremo del Beato a Casale ed arrivo al quartiere Biancospino dove c'è la statua del patrono per ammirare la miracolosa fioritura. Il premio Beato Angelo è stato consegnato al Teatro Talia al giornalista sportivo di Radio Rai Manuel Codignoni. Menzione speciale per Franco Paoletti, già allenatore del settore giovanile del Gualdo calcio. Infine, il presidente della sezione Avis gualdese Francesco Macchiaroli ha premiato Serge Maurizi, Pietro Monacelli e Nazzareno Sorbelli per aver raggiunto le 100 donazioni. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, il parroco Don Franco Berrettini, il vice presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni ed il commissario capo della Questura di Perugia, Roberto Conti.

