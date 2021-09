Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

LA PRESENTAZIONE

GUALDO TADINO È stato presentato alla cittadinanza il piano di sicurezza dei Giochi de le Porte 2021 del 24-25-26 settembre, con la creazione di una bolla nel centro storico. Ad illustrarlo in conferenza stampa il sindaco Massimiliano Presciutti, la presidente dell'Ente Giochi Cinzia Frappini ed i priori delle quattro porte. Saranno nove i varchi di accesso per assistere agli eventi del Palio di San Michele Arcangelo, solo con prenotazione obbligatoria, green pass e mascherina, per i 1192 posti disponibili, di cui 840 in piedi (suddivisi tra 19 settori) e 352 a sedere nelle cinque tribune, ciascuna dotata di maxischermo. Le prenotazioni saranno solo online dal sito prenotazioni.giochideleporte.it a partire dalle 8 di stamattina e fino ad esaurimento posti. I prezzi vanno da 5 a 20 euro, in base ai giorni e ai settori, si paga online e con ogni accesso si potranno acquistare al massimo 5 biglietti.

La bolla sarà attiva il venerdì e il sabato dalle 17 alle 24 e la domenica dalle 11,30 alle 20; vi potranno accedere i residenti ma solo limitatamente alle esigenze di vita quotidiana e chi avrà una prenotazione scritta per consumazione o asporto pasti in taverna o in un pubblico esercizio. In taverna si potrà prenotare anche telefonicamente o, in questi giorni, in loco ma per i Giochi sarà vietato il libero accesso e non ci saranno resse: entrerà solo chi avrà prenotato. Tutte le attività nella bolla, comprese le taverne, chiuderanno alle 24 e, a partire dalle 00,30 ci sarà un coprifuoco. Il corteo del sabato sera ed i Giochi della domenica saranno trasmessi in diretta su TRG Canale 11 per consentire a tutti quelli che non troveranno posto di assistere da casa allo spettacolo.

Francesco Serroni