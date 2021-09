Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

LA TRADIZIONE

GUALDO TADINO Venduti in meno di 24 ore gran parte dei biglietti per i Giochi de le Porte. Il sito www.prenotazioni.giochideleporte.it è stato letteralmente preso d'assalto dai portaioli a caccia di uno dei 1192 posti disponibili per ogni evento, tanto che, nella prima giornata, è andato in blocco ben due volte.

A ieri, c'erano ancora tagliandi disponibili per il corteo dei tavernieri e la cerimonia di apertura dei Giochi in programma venerdì 24 alle 18, mentre è andata sold out in poche era l'esibizione della sera di tamburini e sbandieratori. C'è ancora disponibilità poi per la gara di tiri con la balestra ed il corteo storico di sabato 25, sia in Piazza Martiri (10 euro in piedi e 20 euro in tribuna) che lungo l'anello del centro storico (5 euro in piedi e 10 euro in tribuna).

Niente da fare, invece, per assistere in Piazza alle gare di domenica 26, tutti i biglietti, sia in piedi che in tribuna sono stati venduti. Ci sono ancora posti, però, lungo il percorso sia in piedi che nelle tre tribune dalle quali si potrà guardare tutto il Palio sui maxischermi lì presenti.

Oggi è il giorno del tradizionale pranzo del portaiolo nelle quattro taverne che, però, a causa delle restrizioni non vedrà lo svolgimento delle attesissime prove ufficiali dei somari, sia a pelo che a carretto, lungo il percorso di gara. Per il Palio di San Michele Arcangelo 2021, gli asini vedranno la piazza per la prima volta direttamente il giorno dei Giochi de le Porte.

Francesco Serroni

