2 Giugno 2021

TRADIZIONI E SCUOLE

GUALDO TADINO Ieri mattina alla Rocca Flea sono stati premiati i ragazzi vincitori del concorso artistico indetto dall'Ente Giochi de le Porte per il Palio di Primavera. La cerimonia, con la conduzione di Stefano Brunetti, si è svolta con la presenza del presidente dell'Ente Cinzia Frappini, del sindaco Massimiliano Presciutti, dell'assessore alla Cultura e alla scuola Barbara Bucari e del preside dell'Istituto Scolastico comprensivo di Gualdo Tadino Fabrizio Bisciaio. Nella categoria scuola primaria ha vinto Sara Augello della classe IV della Gianni Rodari di Cerqueto, mentre per la scuola secondaria di primo grado Mattia Tenti I sez. E Storelli. Gli elaborati sono stati scelti, rispettivamente come immagine di copertina e profilo della pagina Facebook Giochi de le Porte. Menzione speciale per le classi IV A e B della primaria di Cartiere, con progetto fuori concorso, per l'opera corale realizzata, con consegna di riconoscimento alle insegnanti Lucia Cambiotti e Patrizia Tittarelli. Un ringraziamento è intervenuto nei confronti di Phototales di Salvatore Cossentino e Jacopo Pezzopane per la collaborazione. La premiazione è stata preceduta da un piccolo corteo storico che ha visto protagonisti i giovani Priori e i tamburini delle Porte. Oggi proseguirà il programma del Palio di Primavera con la pubblicazione dei contenuti sulle pagine Fb e Instagram Giochi de le Porte.

Francesco Serroni